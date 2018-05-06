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Ученые узнали, как «отредактировать» внешность будущих детей

Пятый канал
Фото: Пятый канал

Такое изменение станет возможным благодаря технологии редактирования генов, которая позволяет внести изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона.

Метод известен как CRISPR, ранее он использовался для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний, но эксперты не исключают возможности его применения в косметических целях.

Научные работники подчеркивают, что любые эксперименты по редактированию генетического материала человеческих эмбрионов должны строго регулироваться Управлением по фертилизации и эмбриологии человека. Кроме того, все лица должны находиться под строгим контролем ученых, так как есть возможность проявления побочных эффектов.

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