Ученые узнали, как «отредактировать» внешность будущих детей

Такое изменение станет возможным благодаря технологии редактирования генов, которая позволяет внести изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона.

Метод известен как CRISPR, ранее он использовался для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний, но эксперты не исключают возможности его применения в косметических целях.

Научные работники подчеркивают, что любые эксперименты по редактированию генетического материала человеческих эмбрионов должны строго регулироваться Управлением по фертилизации и эмбриологии человека. Кроме того, все лица должны находиться под строгим контролем ученых, так как есть возможность проявления побочных эффектов.