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Под Тверью выявлен второй случай АЧС

Российская Газета
Фото: Российская Газета

В Калининском районе Тверской области выявлен второй за полмесяца случай заболевания животных африканской чумой свиней.

По информации Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, геном вируса африканской чумы свиней обнаружен в патологическом материале от дикого кабана, добытого на территории угодий Оршинского охотничьего клуба возле деревни Нестерово Каблуковского сельского поселения.

- Полученные Тверской межобластной ветеринарной лабораторией результаты исследований были подтверждены Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии, - говорится в сообщении.

Меньше месяца назад в том же Каблуковском сельском поселении Калининского района, в личном подсобном хозяйстве, были выявлены зараженные АЧС домашние свиньи.

Администрация Калининского района в связи с этим сообщила, что на территории муниципального образования проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

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