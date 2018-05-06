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В Таджикистане российские военнослужащие вручили нагруду ветерану Великой Отечественной войны

ТК «Звезда»
Фото: ТК «Звезда»

Для поздравления к Раисе Михайловне приехали председатель совета ветеранов 201-й российской военной базы Абдурашид Рахманов и настоятель Иверского храма иерей Роман Чебоненко.

Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, старший прапорщик в отставке Раиса Михайловна Хрущева принимала у себя в гостях представителей 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Для вручения медали, изготовленной в честь 75-летия соединения, к Раисе Михайловне приехали председатель Совета ветеранов Абдурашид Рахманов и настоятель Иверского храма иерей Роман Чебоненко.

В этом году Раисе Михайловне предстоит отпраздновать 95-летний юбилей. Для своих лет она выглядит замечательно и смело шутит, что всегда готова встать в строй, если того потребует Родина. Несмотря на преклонный возраст, Раиса Михайловна признается, что не может забыть 22 июня 1941 года. Все события того дня она помнит поминутно.

После увольнения в запас старший прапорщик Раиса Хрущева осталась в строю. С 1986 по 1991 год она работала в Комитете государственной безопасности Таджикской ССР. С 1987 года Раиса Михайловна является активным членом Совета ветеранов 201-й военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами, расположенный сразу в двух городах: Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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