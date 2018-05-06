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В Омской области прокуратура защитила права вдовы ветерана войны на жильё

АиФ-Омск
Фото: АиФ-Омск

Как сообщает областная прокуратура, по иску Калачинского прокурора 88-летняя вдова участника Великой Отечественной войны будет включена в список очередников на получение жилищного сертификата.

Прокуратура получила жалобу от труженицы тыла и вдовы ветерана Великой Отечественной. В результате проверки выяснилось, что женщина проживает совместно с сыном в неблагоустроенном доме, площадь которого значительно меньше установленных жилищных норм.

Местной администрацией она была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, однако в региональном минтруде ей отказали, так как у её сына есть в собственности квартира в Омске.

«Действующее законодательства не наделяет региональное министерство полномочиями по оценке жилищных условий вдов участников Великой Отечественной войны, что свидетельствует о нарушении прав заявительницы», - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители направили в суд иск с требованием включить женщину в список граждан, претендующих на получение жилищных выплат. Суд удовлетворил требования прокурора.

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