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Ученые выяснили, какой продукт необходим для сохранения зрения

Eva.ru
Фото: Eva.ru

Многие процессы в человеческом организме зависят от потребляемой пищи, но зачастую люди пренебрегают правильным питанием и предпочитают продуктам, богатым необходимыми элементами, бесполезные и вредные. Зрение - одно из наиболее важных чувств, которое всегда должно оставаться чётким, а посодействовать этому могут обычные апельсины.

Издавна известно, что для здоровья глаз хороша черника, но ученые не останавливаются и постоянно находятся в поисках новых «лекарств», и им удалось найти еще одно природное средство. Сохранить зрение помогут обычные и доступные всем апельсины. Для того чтобы обеспечить себе «зрячую» старость, необязательно есть цитрусовые ежедневно в больших количествах, достаточно делать это хотя бы раз в неделю.

Исследование показало, что апельсин - самый действенный продукт в восстановлении зрения. В его корке и мякоти содержится растительный пигмент флавоноид, который защищает сетчатку глаза от потери чувствительности. Таким образом, чтобы не щуриться, разглядывая надписи на рекламных щитах, и не просить окружающих прочитать срок годности в магазине, стоит добавить в свой рацион этот сочный оранжевый плод.

Неспроста так много внимания уделяется именно еде. Чем бы человек ни заболел, врачи всегда рекомендуют придерживаться определенного питания, которое поможет восстановиться. А неправильная пища, напротив, развивает болезни и сокращает продолжительность жизни. Статистика показывает, что около 40% россиян страдают от лишнего веса, из-за чего правительство планирует маркировать полезные продукты, а в потребительскую корзину добавить больше рыбы, фруктов и овощей.

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