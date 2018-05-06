Настоящая палеодиета: что ели люди 5000 лет назад

Мода на палеолитическую диету продиктована романтизаций образа мира без промышленных объектов, где древний человек якобы обитал в гармонии с природой. А как он питался в реальности, недавно установила команда, изучающая знаменитую мумию Отци. Это мужчина, живший 5300 лет назад в Восточных итальянских Альпах, чьи отлично сохранившиеся останки нашли альпинисты еще в 1991-ом году. Теперь исследователи добрались и до желудка Отци.

Забавно, но правда – из-за сложного процесса мумификации внутренние органы Отци сместились и видоизменились, поэтому ученые, грубо говоря, четверть века не знали, где что искать. Теперь разобрались, тщательно проанализировали содержимое желудка и кишечника и выяснили, что Отци просто обожал жир. Вероятно, это был жир горных козлов, и он занимал почти половину желудка древнего человека.

Причиной тому умелая адаптация к условиям холодного высокогорья — Отци прекрасно знал, что как источник энергии, жир лучше мяса. Следы липидов есть по всему кишечнику, он питался жиром многие годы. В противовес, мясо в рационе Отци было строго двух видов – свежее и сушено-вяленое. То есть, белки он ел, только когда забивал зверя или от большого голода, как аварийный запас. То же самое справедливо для дикой пшеницы – Отци не кушал долгохранимые сухари из грубой муки, он жевал именно зерна.

Самой большой загадкой стало наличие в желудке следов ядовитого папоротника. По одной из версий, Отци страдал от паразитов в кишечнике и таким способом пытался их вытравить. По другой, древний человек просто не понимал опасности растения и случайно завернул свои припасы в его листья. Впрочем, ученые только-только начали изучать микробиом желудка Отци и надеются на новые интересные открытия.

Образцы пищи, взятые из кишечника и желудка Отци