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Более 34 тыс. жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь с начала года

Агентство «Москва»
Фото: РИАМО

Более 34 тыс. жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) с начала 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В 2018 г. высокотехнологичную помощь получили свыше 34 тыс. жителей Московской области», - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По его словам, сегодня в Подмосковье высокотехнологичную медпомощь можно получить в 21 медицинском учреждении, среди них есть МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе, Подольская клиническая больница и другие.

«Наша цель - развивать оказание ВМП на территории Московской области. Мы упростили процедуру получения данного вида помощи. Подать документы можно через любой МФЦ Подмосковья или самостоятельно оформить заявку через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. В последнем случае у заявителя есть возможность отслеживать статус приема и обработки обращения в своем личном кабинете», - пояснил Д.Марков.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний. Наиболее распространенные направления такой медицины - лечение онкологии, ожогов, трансплантация органов и тканей, челюстно-лицевая хирургия.

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