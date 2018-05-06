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Зоологи догадались, отчего лошади фыркают

Пятый канал
Фото: Пятый канал

Французские зоологи разгадали загадку фырканья лошадей. Группа ученых из Реннского университета наблюдала за пятью десятками животных, которые содержались в различных условиях — от тесной и грязной конюшни до свободного пастбища. Оказалось, что чаще всего лошади фыркают во время приятных событий — таких как обед или прогулка, что подтверждали и направленные вперед и вверх уши. А лошадки, которые находились в плохих условиях, издавали этот звук гораздо реже.

В результате зоологи сделали вывод, что фыркают животные не для того, чтобы прочистить ноздри от грязи и слизи, как считалось раньше, а демонстрируют свои позитивные эмоции. Это открытие ученые собираются использовать теперь для дальнейшего изучения психологии поведения лошадей и улучшения их жизни, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал рассказывал об открытии ученых из Дании, которое полностью перевернуло историю одомашнивания лошадей. Они обнаружили, что лошади Пржевальского — не дикие предки современных скакунов, а одичавшие потомки первых домашних лошадей.

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