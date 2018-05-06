Лошади фыркают от удовольствия

Согласно выводам французских ученых, фыркая, лошади могут показывать свою радость. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Человек не всегда может верно понять, какие эмоции испытывают даже самые близкие ему домашние животные. Сделать это довольно трудно, поскольку различные поведенческие и физиологические факторы могут противоречить друг другу. Известно например, что свиньи издают определенные звуки, когда ждут, что их скоро покоромят. Другие исследования показали, что между звуками, которые издают слоны, лисы и другие животные, и их эмоциями существует связь. Однако до сих пор ученые мало знали о том, как животные звуками могут выражать радость. В своем новом исследовании биологи из Университета Кан-Нормандия выяснили, как определить настроение лошади по звукам, которые она издает.

Ученые исследовали 48 лошадей (18 кобыл, 5 жеребцов и 25 меринов) разных пород и возрастов (от 4 до 25 лет). Часть испытуемых животных жили в свободных условиях (например, в больших табунах на вольном выпасе), а другая часть — в более замкнутых условиях (например, в отдельных стойлах). Они выделили у лошадей три вида похожих звуков в зависимости от того, с какой силой и как долго воздух проходит через ноздри: фырканье, храп и резкий выдох.

Выяснилось, что живущие в стойлах лошади фыркали в два раза чаще, когда оказывались на прогулке. А лошади, живущие на открытом воздухе, в целом фыркают чаще, чем те, что содержатся в закрытом пространстве. Из этих наблюдений ученые сделали вывод о том, что фырканье может выражать настроение лошадей. Кроме того, в обеих группах животные фыркали чаще, когда получали больше удовольствия. Из этого ученые сделали вывод, что фыркают лошади не просто так — с помощью этих звуков животные показывают свою радость или удовлетворение.

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