Китайские ученые обнаружили ген, способствующий адаптации к зимней температуре

Учёные Куньминского института зоологи Академии наук Китая обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре.

Как напомнил один из исследователей, предок современного человека появился 200-300 тыс. лет назад в Африке. Около 75 тыс. лет назад люди стали покидать континент и постепенно мигрировали в разные уголки мира.

Когда наши предки переселялись из экваториального региона в высокие широты, они столкнулись со многими вызовами, включая ослабление ультрафиолетового излучения и холод.

Изменение окружающейся среды, естественно, привело к генетическим мутациям. При этом ультрафиолетовое излучение и атмосферная температура меняются с широтой.

Китайские исследователи нашли ген, получивший название KITLG, который отвечает за адаптацию к этим двум факторам окружающейся среды, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн

Они научным путём доказали, что в верхнем и нижнем течениях KITLG в европейских и восточноазиатских популяциях имели место повторяющиеся выборочные события.

При этом учёные полагают, что естественный отбор действовал на различных вариантах последовательности KITLG, способствуя адаптации евразийцев как к ультрафиолетовому излучению, так и к зимней температуре в районах высоких широт.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные выявили гены, влияющие на цвет волос людей.

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