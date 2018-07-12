Ещё
Китайские ученые обнаружили ген, способствующий адаптации к зимней температуре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайские ученые обнаружили ген, способствующий адаптации к зимней температуре 

Свободная пресса + ещё 1 12 июля 2018
Учёные Куньминского института зоологи Академии наук Китая обнаружили ген, который обуславливает осветление кожи людей и при этом способствует их адаптации к зимней температуре.
Как напомнил один из исследователей, предок современного человека появился 200-300 тыс. лет назад в Африке. Около 75 тыс. лет назад люди стали покидать континент и постепенно мигрировали в разные уголки мира.
Когда наши предки переселялись из экваториального региона в высокие широты, они столкнулись со многими вызовами, включая ослабление ультрафиолетового излучения и холод.
Изменение окружающейся среды, естественно, привело к генетическим мутациям. При этом ультрафиолетовое излучение и атмосферная температура меняются с широтой.
Китайские исследователи нашли ген, получивший название KITLG, который отвечает за адаптацию к этим двум факторам окружающейся среды, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн
Они научным путём доказали, что в верхнем и нижнем течениях KITLG в европейских и восточноазиатских популяциях имели место повторяющиеся выборочные события.
При этом учёные полагают, что естественный отбор действовал на различных вариантах последовательности KITLG, способствуя адаптации евразийцев как к ультрафиолетовому излучению, так и к зимней температуре в районах высоких широт.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные выявили гены, влияющие на цвет волос людей.
Новости Китая: Китайские учёные обнаружили новый ген неврологической болезни
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Сладости с добавкой Е129 способны вызвать рак В России ввели новые правила регистрации автомобилей Ученые: загрязнение воздуха провоцирует появление рака ротовой полости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о пользе пива118
Какая разница между ОРЗ и ОРВИ2
Какие уколы являются самыми болезненными
Тест: какая ты в постели?1
О чем могут свидетельствовать узкие бедра у женщины
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
02:38
Витамины почти всегда бесполезны
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение