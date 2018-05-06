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Белоруссия временно ограничила ввоз птицы из Орловской области

РИА Новости
Фото: РИА 57

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Белоруссия с 13 июля вводит временные ограничения на ввоз птицы из Орловской области России из-за птичьего гриппа, сообщил в четверг департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

"По информации Международного эпизоотического бюро, новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом зарегистрирован на территории Орловской области России. В связи с этим с 13 июля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных", — говорится в сообщении департамента.

В нем поясняется, что под запрет также попали мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, пух и перо, охотничьи трофеи и некоторые корма.

Кроме того, другим указанием с 13 июля вводится запрет на поставки в республику продукции свиноводства из Тверской области РФ из-за регистрации там случая заболевания африканской чумы свиней. Ограничения затрагивают импорт живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок.

В департаменте указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля за обеспечением биологической защиты птицеводческих и свиноводческих объектов республики.

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