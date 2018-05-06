Сборная Хорватии обыграла команду Англии и стала вторым финалистом чемпионата мира - 2018, сообщает "Советский спорт".

Счет в матче на 5-й минуте открыл защитник английской команды Киран Триппьер, пробив точно со штрафного.

Гол в исполнении полузащитника Ивана Перишича помог Хорватии сравнять счет. Марио Манджукич забил победный мяч во втором тайме дополнительного времени.

"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.">текстовую трансляцию игры.

В финале мирового первенства подопечные Златко Далича сыграют с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники".

Для "шашечных" этот выход в финал мундиаля стал первым в истории.

Чемпионат мира — 2018. 1/2 финала

Хорватия — Англия — 2:1

Гол: 0:1 — Триппьер, 5; 1:1 — Перишич, 68; 1:2 — Манджукич, 109