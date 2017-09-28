По сообщению украинского телеканала «Интер», который транслировал четвертьфинал чемпионата мира — 2018 Россия — Хорватия, игру смотрели более пяти миллионов украинцев. За противостоянием команд следил каждый четвертый житель, а доля аудитории в городах с населением более 50 тысяч была еще выше — почти 31,5%.

«Матч Россия — Хорватия — лучший из чемпионатов 2014-2018 годов по смотрению, одно из лучших спортивных событий 2018 года на украинском ТВ», — говорится в сообщении.

Предыдущим лидером украинского телеэфира также был матч с участием российской сборной. Игру Россия — Испания смотрели почти 4,5 миллиона зрителей Украины.