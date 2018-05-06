История матчей сборных Хорватии и Англии по футболу

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2018 г. на московском стадионе «Лужники» состоится полуфинал чемпионата мира по футболу. В нем встретятся сборные Хорватии и Англии.

Хорватский футбольный союз

Хорватский футбольный союз (ХФС) был основан 13 июня 1912 г. На тот момент Хорватия являлась частью Австро- Венгрии. В 1919 г. на базе ХФС был создан Югославский футбольный союз (в 1918—1929 гг. Хорватия входила в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, в 1929—1941 гг. — Королевства Югославия). 10 апреля 1941 г. Хорватия формально стала независимым государством. Через три месяца, 16 июля 1941 г. ХФС был принят в Международную федерацию футбола (Federation Internationale de Football Association, FIFA; ФИФА). После окончания Второй мировой войны и создания в 1945 г. Федеративной Народной Республики Югославия (с 1963 г. — Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ) руководство местным футболом осуществлял Футбольный союз Югославии. После распада СФРЮ в 1992 г. и возникновения на Балканах ряда независимых государств ХФС был воссоздан. В том же году организацию вновь приняли в ФИФА, а в 1993 г. она вступила в Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). Президентом ХФС является Давор Шукер. Штаб-квартира организации находится в Загребе.

Сборная Хорватии

Первый матч в своей истории сборная Хорватии (представляла Хорватскую бановину в составе Королевства Югославия) провела 2 апреля 1940 г. против команды Швейцарии. Итогом товарищеской игры, состоявшейся в Загребе, стала победа хозяев со счетом 4:0.

Первый матч после провозглашения современной Республики Хорватия (25 июня 1991 г.) национальная сборная этой страны провела 5 июля 1992 г. против команды Австралии. Встреча в Мельбурне завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Самую крупную победу в современной истории сборная Хорватии одержала 4 июня 2016 г. Со счетом 10:0 В товарищеском матче была обыграна команда Сан-Марино. Встреча состоялась в Риеке (Хорватия).

Самое крупное поражение в современной истории команда потерпела от сборной Англии, уступив 9 сентября 2009 г. в Лондоне со счетом 1:5. Матч прошел в рамках группы № 6 отборочного турнира на чемпионат мира 2010 г.

Сборная Хорватии является бронзовым призером чемпионата мира 1998 года

Наибольшее количество матчей за команду провел полузащитник Дарио Срна. На его счету 134 игры. Лучшим бомбардиром является форвард Давор Шукер (45 забитых мячей). В рейтинге ФИФА хорваты занимают 20-е место, высшая рейтинговая позиция в истории команды — третье место (последний раз — в марте 1999 г.). Главный тренер — Златко Далич.

Футбольная ассоциация Англии (ФАА)

ФАА была основана в 1863 г. и является старейшей футбольной ассоциацией в мире. В 1905 г. она стала членом Международной федерации футбола, но в 1920 г. покинула ее после решения ФИФА не исключать из своего состава футбольные ассоциации государств, противостоявших Соединенному королевству Великобритании и Ирландии в Первой мировой войне. В 1924 г. ФАА вновь примкнула к Международной федерации футбола, однако в очередной раз вышла из нее в 1928 г., когда ФИФА вопреки мнению англичан уравняла в правах на денежное вознаграждение футболистов- профессионалов и любителей. Возвращение Футбольной ассоциации Англии в ФИФА состоялось лишь в 1946 г. С 1954 г. ФАА является членом Союза европейских футбольных ассоциаций. Председателем организации является Грег Кларк, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

Сборная Англии

Первый товарищеский матч в своей истории сборная Англии по футболу провела 30 ноября 1872 г. против команды Шотландии. Игра состоялась в Глазго и завершилась вничью 0:0. Первой победы англичанам удалось добиться 8 марта 1873 г. Соперником вновь была сборная Шотландии. Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Самую крупную победу сборная Англии одержала 18 февраля 1882 г. в Белфасте. Со счетом 13:0 была обыграна сборная Ирландии.

Самое крупное поражение команда потерпела 23 мая 1954 г. от сборной Венгрии. В товарищеском матче в Будапеште англичане уступили со счетом 1:7.

Сборная Англии по футболу является чемпионом мира (1966), а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (1968, 1996).

Наибольшее количество матчей за сборную Англии провел вратарь Питер Шилтон. На его счету 125 игр. Лучшим бомбардиром является форвард Уэйн Руни (53 забитых мяча). В рейтинге ФИФА англичане занимают 12-е место, высшая рейтинговая позиция в истории команды — третья (последний раз — в сентябре 2012 г.). Главный тренер — Гарет Саутгейт.

История встреч сборных Хорватии и Англии

Сборные Хорватии и Англии провели между собой семь матчей — два товарищеских и пять официальных. Английские футболисты одержали четыре победы, хорваты выиграли два раза, в одном случае была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей: 18 — 10 В пользу сборной Англии.

Первый товарищеский матч прошел 24 апреля 1996 г. в Лондоне и завершился нулевой ничьей.

Вторая товарищеская встреча состоялась 20 августа 2003 г. в Ипсвиче (Англия). Ее итогом стала победа хозяев со счетом 3:1.

Первый официальный матч сборных Хорватии и Англии прошел 21 июня 2004 г. в Лиссабоне (Португалия) в рамках группы B финального турнира чемпионата Европы. Англичане выиграли со счетом 4:2.

Второй и третий официальные матчи сборных Хорватии и Англии состоялись 11 октября 2006 г. (Загреб) и 21 ноября 2007 г. (Лондон) в рамках группы E отборочного турнира на чемпионат Европы 2008 г. В первой встрече хорваты выиграли со счетом 2:0, во второй — со счетом 3:2. Победа сборной Хорватии во втором из этих матчей позволила российской национальной команде выйти на чемпионат Европы 2008 г. По его итогам россияне показали наивысший результат за все время выступлений на континентальном первенстве, достигнув полуфинальной стадии.

Четвертый и пятый официальные матчи сборных Хорватии и Англии прошли 10 сентября 2008 г. (Загреб) и 9 сентября 2009 г. (Лондон) в рамках группы № 6 отборочного турнира на чемпионат мира 2010 г. В первой встрече англичане победили со счетом 4:1, во второй — со счетом 5:1. 0спо/сау.