Болельщики сборных Франции и Хорватии проведут матч на Красной площади перед финалом ЧМ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Французские и хорватские болельщики сыграют товарищеский матч на Красной площади в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава фан-клуба сборной Хорватии Томислав Милайс.

Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Встреча болельщиков пройдет в субботу.

"У нас будет товарищеский матч завтра между болельщиками двух стран, он начнется в 17:30. Мы уже играли такой матч с англичанами. Надеюсь, завтра мы отлично проведем время", - заявил Милайс.

"Я путешествую со своей сборной 22 года, был везде, кроме чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Могу точно сказать, что этот чемпионат мира является лучшим по организации. У нас было много побед и разочарований, но этот чемпионат является самым большим достижением хорватского футбола. Хочется сказать слова благодарности российскому фан- посольству за помощь", - добавил он.