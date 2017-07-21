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В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно совершать в день

РИА Новости
Фото: Федеральное агентство новостей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Человек, заботящийся о своем здоровье, в день должен делать 10 тысяч шагов, заявила в интервью РИА Новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — сказала она.

Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем — и следить за своим рационом питания, отметила эксперт.

"Не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым. Научно доказано, что сахарный диабет — путь к ускоренному старению. Также советую употреблять много овощей и фруктов – съедать в день по пять порций", — добавила Ткачева.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 13.00 мск.

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