 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Раскрыта причина засыпания за рулём

News.ru
Фото: News.ru

Учёным из Мельбурнского королевского технологического университета удалось установить, почему водители засыпают за рулём. Оказывается, вибрации автомобиля буквально усыпляют владельцев.

В исследовании приняли участие 15 добровольцев, сообщает Science Daily. Все они воспользовались симулятором автомобиля. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям, имитирующим монотонное движение по трассе, а других – нет.

При этом учёные измеряли сердцебиение испытуемых. Оказалось, что вибрации усыпляют в течение часа в то время, как добровольцы, не подверженные им, сонливости не испытывали.

Вас заинтересует
Ожирение и старение связаны с болезнью Альцгеймера
Кофе спасает от рака и продлевает жизнь: правда или миф
Созданы искусственные легкие для новорожденных
13 неожиданных фактов о поцелуях
Почему болит грудь и что с этим делать
У мужчин обнаружили генетическую склонность к идиотизму
Популярные вопросы
Лида Паниковская
Можно ли девочкам заниматься боксом?
9
Занятия спортомОтзывыДети
Читать дальше
Андрей Питушкин
Как разнообразить сексуальную жизнь?
6
Аспирин
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
27
Вред от лекарств
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
28
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
55
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
377 ответов
Аспирин
10 вопросов
28 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Дети
96 вопросов
147 ответов
Занятия спортом
18 вопросов
56 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
213 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Болезни
199 вопросов
419 ответов
Дети
96 вопросов
147 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров