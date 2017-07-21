Раскрыта причина засыпания за рулём
Фото: News.ru
Учёным из Мельбурнского королевского технологического университета удалось установить, почему водители засыпают за рулём. Оказывается, вибрации автомобиля буквально усыпляют владельцев.
В исследовании приняли участие 15 добровольцев, сообщает Science Daily. Все они воспользовались симулятором автомобиля. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям, имитирующим монотонное движение по трассе, а других – нет.
При этом учёные измеряли сердцебиение испытуемых. Оказалось, что вибрации усыпляют в течение часа в то время, как добровольцы, не подверженные им, сонливости не испытывали.
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