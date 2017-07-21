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Ученые раскрыли историю появления и гибели первых собак в Америке

Naked-Science.ru
Фото: Naked-Science.ru

Древнейшие останки собак в Америке обнаружены еще в середине прошлого века на территории Иллинойса и датируются возрастом примерно 10 тысяч лет. Однако та популяция исчезла, и современные собаки здесь являются потомками привезенных из Европы и Азии. Были ли и первые собаки в Америке связаны с ними или же были одомашнены независимо? До сих пор этот вопрос оставался неясным — ответ на него дает лишь недавняя работа большой международной группы ученых, опубликованная в журнале Science.

Авторам удалось извлечь и расшифровать митохондриальную ДНК (мтДНК) из 71 останка животных, найденного в Северной Америке и Сибири, и сравнить эти данные с последовательностями мтДНК 145 древних и современных собак, уже имеющимися в открытых базах данных. Эта работа показала, что вплоть до 1000 лет назад «коренные американские» собаки образовывали единую группу, генетически близкую к собакам, найденным в Якутии, на палеолитической стоянке на острове Жохова.

По подсчетам ученых, последний общий предок «коренных» американских собак жил около 14,6 тысячи лет назад, а общий предок их и собак с острова Жохова — 15,6 тысячи лет назад. Интересно, что последняя дата совпадает с одной из наиболее вероятных дат прихода в Америку людей через Берингов пролив.

Чтобы проверить свои находки, ученые обратились и к основному, ядерному геному, который намного сложнее и больше митохондриального — и сложнее в работе. Такие данные удалось получить для семи останков «коренных» американских собак, и их снова сравнили с их имеющимися геномами из баз данных. Предыдущие выводы подтвердились: эти животные происходили из единой популяции и были ближе собакам Восточной Сибири (таким как хаски) и Арктики (маламуты), чем большинству нынешних собак в Северной Америке.

Впоследствии эти собаки исчезли под давлением трех роковых для них событий. Первым стало появление «арктических» собак, пришедших из Сибири около 1000 лет назад вместе с представителями древней эскимосской культуры Туле. Вторым — прибытие через полтысячи лет европейцев и новых собак из Европы. Третьим — массовый завод евразийских беговых собак во времена золотой лихорадки и освоения северных регионов США и Канады в XIX веке.

Все это привело к полному исчезновению «коренных» американских собак, так что даже чихуахуа и другие породы, считающиеся «местными», не содержат генетических маркеров, характерных для первых четвероногих в Америке. Единственный их след, который удалось нащупать ученым, сохранился в клетках... рака. Трансмиссивная венерическая опухоль собак — один из редчайших примеров заразного рака, известных науке. Исследователи уже установили, что эти мутантные клетки возникли около 8000 лет назад у одной-единственной особи и затем распространились, до сих пор представляя смертельную опасность для животных. Похоже, что этим животным была одна из «коренных» собак Северной Америки.

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