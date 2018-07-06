Находки российских археологов помогли установить время появления первых собак в Америке

Российские археологи в составе международной группы ученых предоставили новые данные о первых собаках, появившихся в Америке. Генетическое исследование находок археологов показало, что современные собаки, населяющие Американский суперконтинент, попали туда не с первыми поселенцами, а гораздо позже — с эскимосами и затем с европейцами. Ближайшим родственником древней, ныне не существующей популяции американских собак оказались охотничьи и ездовые собаки, жившие в восточной российской Арктике. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

"Исследования, связанные с археологическими находками собак, в последние 20 лет чрезвычайно популярны, что можно связывать, с одной стороны, с увеличением объема коллекций, с другой — с появлением новых технологий и усовершенствованием прежних инструментов. Генетические исследования предполагают очень серьезный математический аппарат, с помощью которого и формируются выводы. Мы можем сопоставлять данные о собаках с данными о человеке. Присутствие генетических линий собак, происходящих с той или иной территории, однозначно указывает о направлении контактов людских популяций, в том числе их миграциях, что особенно интересно в приложении к собакам Американского суперконтинента, в отношении которого существует до сих пор нерешенная проблема о времени и путях его заселения человеком", — рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Владимир Питулько.

Собаки привлекают интерес многих исследователей, в частности, генетиков и археологов. Для одних эти животные представляют уникальный материал для изучения эволюционных процессов, так как новые породы образуются очень быстро (так, за последние 300 лет сформировались все существующие сейчас породы собак). Для других — дают возможность делать выводы о культуре древних людей. В новом исследовании генетики и археологи объединили свои усилия и сопоставили генетические данные об археологических останках собак с траекториями передвижения древних людей. В результате ученые уточнили данные о том, когда в Америке появился первый человек, и откуда он «привел» за собой первую собаку. Археологической основой исследования стали, в том числе, результаты работы ученых из Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Российские археологи проводили исследования о происхождении и времени одомашнивания собак на основе находок на Жоховской стоянке. Она находится на острове Жохова в Северном Ледовитом океане, где около 9000 лет назад жили люди. Результаты работы исследователей оказались полезны и для изучения вопросов, связанных с американскими популяциями собак. Генетический анализ находок российских археологов показал, что так называемые преконтактные собаки (неодомашненные «аборигены» американского континента, генетически скорее волки, а не собаки) имеют общего предка, жившего около 14600 лет назад, который, в свою очередь, имел общего предка с Жоховскими собаками примерно на 1000 лет раньше, то есть около 15600 лет назад.

"С археологической точки зрения, этот факт подтверждает возраст и основные черты процесса заселения человеком Нового Света, во всяком случае общепринятый или наиболее распространенный взгляд на проблему. Первые собаки появились в Новом Свете на 6000 лет позже первого появления человека. Эта хронология совместима как с археологическими данными, так и с оценкой генетического расхождения преконтактных собак и предполагает, что собаки были завезены в Америку несколькими тысячами лет позже первых людей. У первопоселенцев собак просто не было, они пришли со следующей волной", — добавил ученый.

Первоначально в Америку попала популяция диких собак, генетически более близких к волкам, и затем расселилась по всему континенту. После разрушения Берингийского сухопутного моста, соединяющего Старый Свет и Новый, животные остались в изоляции на 9000 лет. Около 1000 лет назад охотники древней эскимосской культуры Туле доставили на континент первых одомашненных собак. Начиная с XV века, европейцы привозили новых собак, которые практически полностью заменили исходных местных животных. Наконец, сибирские лайки-хаски были завезены в Американскую Арктику в годы Золотой лихорадки. В результате современные американские собаки практически все целиком происходят от различных молодых евразийских пород, а древний геном утрачен.