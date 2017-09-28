Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, почему многих водителей тянет в сон во время управления машиной. Как оказалось, сами автомобилисты к этому не причастны. К сонливости их приводит низкочастотная вибрация автомобиля, сообщает ФАН со ссылкой на Science Daily.

Такой вывод ученым помогла сделать серия экспериментов. Исследователи подвергли 15 добровольцев симуляции езды по двухполосной дороге в кабине автомобиля и проследили за их состоянием. На часть из них воздействовала низкочастотная вибрация в 4-7 герц. Через полчаса сонливость и утомляемость у этих подопытных была на порядок выше, чем у контрольной группы, а через час их и вовсе потянуло в сон.

Ученые отмечают, что остальные участники эксперимента, на которых воздействовала вибрация в других частотах, были по-прежнему бодры и полны сил.

Исследователи надеются, что автопроизводители учтут результаты их эксперимента при конструировании автокресел.

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