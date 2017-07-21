Ученые выяснили, почему водители засыпают в дороге

Исследования проводились в Австралии, для чего было отобрано 15 добровольцев из числа автомобилистов.

Водители засыпают за рулем из-за низкочастотных вибраций автомобиля. К такому выводу пришли эксперты королевского технологического университета из Мельбурна. Ученые провели серию тестов, во время которых следили за сердечным ритмом водителей, которые находились в кабине автосимулятора, имитирующего монотонное движение по дороге. Об исследованиях рассказывает Science Daily.

Позже выяснилось, что испытуемые добровольцы, подверженные низкочастотным вибрациям (4-7 герц) уже через 15 минут начинали зевать. Через полчаса концентрация внимания терялась, а спустя час водители спали.

Следует отметить, что вибрации на других частотах, наоборот, делали автомобилистов бодрее.