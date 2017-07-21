СФУ и компания «ИПМ-медицина» будут развивать здравоохранение Красноярского края

Вчера, 3 июля, Сибирский федеральный университет и группа компаний «ИПМ-медицина» подписали соглашение о сотрудничестве. Предмет договора - разработка и сопровождение стратегий регионального развития системы здравоохранения, внедрение в медицинскую сферу Красноярского края наукоёмких технологий и максимальное привлечение потенциала высшей школы к решению проблем развития здравоохранения в Сибирском федеральном округе.

Михаил Гладышев, проректор по науке СФУ, рассказал, что это первый случай, когда договор такого рода Сибирский федеральный университет заключает с частной медицинской компанией, которая заинтересована в привлечении благодаря университету специалистов в области экономики и информатизации. А поскольку частная медицина сегодня уже неотъемлемая часть здравоохранения, то и все жители края заинтересованы в том, чтобы ее услуги были качественными, отметил Михаил Гладышев. В свою очередь СФУ сделает все, что от него зависит, в рамках этого партнерства.

«Соглашение носит рамочный характер и предполагает широкий спектр форм взаимодействия: от привлечения исследовательского потенциала СФУ к вопросам практической медицины до кадровых вопросов. В качестве первоочередных видятся вопросы экономики, юриспруденции и информатизации. Актуальность последнего усиливается в виду решения нами государственной задачи — повышение доступности медицинской помощи для населения Красноярского края», - сказал на подписании соглашения директор по развитию копании «ИПМ-медицина» Михаил Шапран.

Фото: пресс-служба СФУ