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Мужчин называют по фамилии чаще, чем женщин

Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва

И это несмотря на то, что в настоящий момент весь мир борется за половое равноправие.

Оказывается, гендерное неравенство присутствует практически в каждой профессиональной сфере, несмотря на то, что в настоящий момент весь мир борется за половое равноправие. Гендерные стереотипы влияют на деятельность женщин-профессионалов: страдают как размер ее заработной платы, так и отношения внутри коллектива. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сотрудники Корнеллского университета изучили отзывы студентов с сайта Rate My Professors и установили: при упоминании профессоров мужского пола учащиеся пользовались фамилиями примерно на 60 процентов чаще, чем упоминали таким образом женщин.

Та же ситуация обнаружилась и в области политики: из общего числа 336 политических передач на радио мужчин упоминали по фамилиям на 126 процентов чаще, чем женщин.

Исследователи полагают, что это связано с отношением называющего: люди, которые называют по фамилии, кажутся более уважаемыми и авторитетными.

Интересно, что мужчины упоминают по фамилии гораздо чаще, поскольку она переходит потомкам из поколения в поколение. Женщина же, чаще всего, меняет свою фамилию при замужестве.

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