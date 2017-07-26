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Роспотребнадзор заявил о распространении кори в 28 странах Европы

РИА "ФедералПресс"
Фото: РИА "ФедералПресс"

Роспотренадзор распространил информацию с предупреждениями для тех, кто отправляется в другие страны. В заявлении говорится о распространении кори в 28 странах. В том числе на Украине - в этом году зарегистрировано 20 553 случая заболевания корью, 11 человек умерло.

Заболевания корью зарегистрированы на Американском континенте - в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США. Известно о более 900 случаев кори, из них несколько десятков со смертельным исходом. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется в штатах Ансоатеги, Боливар, Дельта-Амакуро, Монагас, Сулия, говорит в официальном сообщении.

Напомним, что в этом месяце Роспотребадзор уже делал предупреждение для путешественников. Так, к примеру, на пресс-служба ведомства сообщала о вспышке лихорадки в Уганде. На тот момент было известно, что от данного заболеваия скончались 14 детей.

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