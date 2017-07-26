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Роспотребнадзор сообщил о распространении кори в 28 странах Европы

РИА Новости
Фото: Reuters

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о распространении кори в 28 странах Европы, сообщается на сайте ведомства.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции", — говорится в сообщении.

По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года на Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, от осложнений кори умерло 11 человек.

Согласно сообщению, корь также распространяется на Американском континенте. В текущем году очаги заболевания фиксировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

Роспотребнадзор напоминает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Непривитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.

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