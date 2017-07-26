В Петербурге умер известный археолог Василий Любин

Известный петербургский археолог, доктор исторических наук и профессор Василий Прокофьевич Любин скончался сегодня, 15 июня, в Клинической больнице РАН на улице Мориса Тореза. Близкие ученого рассказали в социальных сетях, что он находился в больнице на плановых процедурах — его сердце остановилось во сне.

Василий Любин отметил 100-летний юбилей в январе на научной конференции в Петербурге. Его лично поздравлял премьер-министр, ученый тогда был назван легендарным специалистом. В свое время археолог возглавлял научные экспедиции на Кавказе — изучал палеолит на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, в Армении и на Юге России.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшной находке археологов в Перу — подняты останки 56 детей, убитых во время языческих ритуалов.