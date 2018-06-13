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Около 250 операций по трансплантации сердца проводится в России ежегодно 

Агентство «Москва» + ещё 1 13 июня 2018
Об этом журналистам сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов (НМИЦ ТИО) им. В. Шумакова Сергей Готье.
«Если считать с обозримого прошлого, то в год выполняется где-то 250 операций по трансплантации сердца. Наверное, потребность ежегодная в России — где-то 1 тыс. (трансплантаций сердца — прим. Агентства «Москва»). Я думаю, что мы к этому подойдем. Постепенно надо расширять число трансплантаций: чем больше число трансплантаций, тем больше опыта, тем меньше относительных противопоказаний», — сообщил С. Готье.
Он также добавил, что за 2017 г. всего в России было пересажено 1 тыс. 896 органов, из них 215 — это трансплантации, выполненные детям. «За 2017 г. всего пересажено органов 1 тыс. 896, из них несовершеннолетним — 215, из них 105 — это почки», — отметил С. Готье.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что на днях в НМИЦ ТИО была проведена тысячная операция по трансплантации сердца.
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