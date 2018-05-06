Камни в почках: 3 главные причины

Мы попросили Максима Пределя, врача-уролога, объяснить, откуда берётся мочекаменная болезнь и сколько нужно пить воды, чтобы её избежать (да-да, вода способна вывести песок из организма и предотвратить образование камней).

— Основная причина развития мочекаменной болезни до сих пор не изучена, однако уже установлено, что большую роль здесь играет нарушение обмена веществ, в частности — изменение водно-солевого баланса и химического состава крови. На эти состояния влияют разные факторы — ниже мы приводим самые распространённые.

Нехватка жидкости



У большинства людей в почках есть отложения соли и песка — чтобы они выводились из организма вместе с лишней жидкостью, нужна вода. Понять, что вам не хватает жидкости, можно по цвету мочи. Если она жёлтого или тёмно-жёлтого цвета, значит есть риск застоя песка. Хороший показатель — прозрачная или соломенно-жёлтая моча. Чем выше объём потребляемой жидкости, тем лучше работает почка и меньше вероятность образования камней.

Важный нюанс: мы говорим о простой воде, не учитываем кофе, чай и другие напитки. При этом в ход могут пойти натуральные соки и морсы, приготовленные на чистой минеральной воде. Правда, при болезни почек пациентам нужно покупать воду слабой минерализации. Лечебная вода, насыщенная минеральными вещества, может дать лишнюю нагрузку на почки и способствовать развитию болезни.

Здоровому человеку я бы рекомендовал потреблять около полутора литров воды. Но если он занимается спортом или живёт в жарком климате, водная нагрузка должна быть увеличена на один литр. Пациенты, которые уже лечили мочекаменную болезнь, должны уделять особое внимание количеству и качеству потребляемой воды — велик риск рецидива. Фото: shutterstock.com

Солёная, жирная, жареная и кислая пища



Мочекаменная болезнь сильно «помолодела». Если 10—15 лет назад ею преимущественно болели женщины после 35 лет и мужчины после 40, то сегодня ко мне обращаются 20—25-летние пациенты. Как правило, у них возникают камни из-за злоупотребления вредной пищей, в особенности фастфудом, чипсами, сладкой газированной водой, солью, перцем, приправами. Лучше снизить употребление такой еды максимум до одного раза в неделю. Фото: shutterstock.com

Климат и жёсткая вода



Концентрация солей может увеличиться из-за резкой смены климата — если, например, зимой отправиться на месяц в страну, где средняя температура воздуха выше 25 градусов (и не пить при этом больше жидкости). Почувствовали, что усилилось потоотделение? Прибавьте хотя бы один-два стакана воды.

Кроме того, камни образуются у людей, живущих в регионах с жёсткой водой. К таким, например, относится Иркутская область — там даже готовить нужно на фильтрованной воде. — Если камень крупный — от 0,5 до 1 сантиметра, — как правило, возникает почечная колика. Боль при этом может быть как постоянной, так и эпизодической. Ждать, когда неприятные ощущения пройдут сами, не стоит. В таких случаях нужно сразу идти к врачу — камень может вызвать воспаление и, как следствие, обструктивный пиелонефрит (опасное состояние, возникающее при нарушении оттока мочи). Статьи по теме Нужно ли пить много воды Как вода влияет на спортивные результаты Нужно ли пить воду во время еды, чтобы похудеть Сколько воды нужно пить в день