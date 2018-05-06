Бубонная чума оказалось гораздо более древней и «индоевропейской»

Российские ученые из КФУ совместно с немецкими коллегами изучили ДНК возбудителя чумы из захоронений срубной культуры (одной из древнейших индоевропейских), расположенных в Самарской области. Оказалось, что уже 3 800 лет тому назад чумная палочка приобрела современные черты, делающие ее опаснейшим заболеванием — а именно, способностью заражать крысиных блох. Тогда же она и попала в Европу, хотя ранее считалось, что бубонная чума появилась там уже после начала нашей эры. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

Ученые использовали зубы девяти людей, похороненных в курганах срубной культуры, раскопанных поблизости от Самары. В результате у двух из них, кроме человеческой ДНК, была обнаружена ДНК Yersinia pestis — чумной палочки. Авторы обозначили открытый ими штамм как R15. Как им удалось обнаружить, этот штамм уже имел плазмиды (отдельные короткие ДНК, типичные для бактерий) с геном ymt. Именно этот ген в плазмидах чумной палочки позволяет ей использовать в качестве переносчиков крысиных блох. До этого момента чуме было сложно быстро распространяться на большие расстояния и стать той безжастной бактерией, которая за одну эпидемию могла уничтожить не менее 75 миллионов человек (больше числа жертв обеих мировых войн). Другие гены древней чумной палочки «срубников» показали, что она была также вирулентна, как и ее современные представители.

Таким образом авторы новой работы на тысячу лет продлили в древность известную историю бубонной чумы, способной передаваться с крысиными блохами. Кроме того, они показали, что практически с самого начала своей истории подобный штамм чумной палочки встречался в Европе, пусть и только в восточной ее части. Ранее считалось, что классическая бубонная чума попала в Европу либо в XIV веке (эпидемия «Черной смерти», уничтожившая от трети до половины населения европейских стран), либо в VI веке нашей эры (Юстинианова чума).

Интересно, что срубники были индоевропейцами — первой известной группой людей, использовавших колесный транспорт и за счет этого быстро распространившихся по огромной территории Евразии. Возможно, их сверхвысокая мобильность стала важным фактором, способствовавшим распространению чумной палочки как в Европе, так и в Азии.