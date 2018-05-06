 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Бубонная чума оказалось гораздо более древней и «индоевропейской»

Чердак
Фото: Чердак

Российские ученые из КФУ совместно с немецкими коллегами изучили ДНК возбудителя чумы из захоронений срубной культуры (одной из древнейших индоевропейских), расположенных в Самарской области. Оказалось, что уже 3 800 лет тому назад чумная палочка приобрела современные черты, делающие ее опаснейшим заболеванием — а именно, способностью заражать крысиных блох. Тогда же она и попала в Европу, хотя ранее считалось, что бубонная чума появилась там уже после начала нашей эры. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

Ученые использовали зубы девяти людей, похороненных в курганах срубной культуры, раскопанных поблизости от Самары. В результате у двух из них, кроме человеческой ДНК, была обнаружена ДНК Yersinia pestis — чумной палочки. Авторы обозначили открытый ими штамм как R15. Как им удалось обнаружить, этот штамм уже имел плазмиды (отдельные короткие ДНК, типичные для бактерий) с геном ymt. Именно этот ген в плазмидах чумной палочки позволяет ей использовать в качестве переносчиков крысиных блох. До этого момента чуме было сложно быстро распространяться на большие расстояния и стать той безжастной бактерией, которая за одну эпидемию могла уничтожить не менее 75 миллионов человек (больше числа жертв обеих мировых войн). Другие гены древней чумной палочки «срубников» показали, что она была также вирулентна, как и ее современные представители.

Таким образом авторы новой работы на тысячу лет продлили в древность известную историю бубонной чумы, способной передаваться с крысиными блохами. Кроме того, они показали, что практически с самого начала своей истории подобный штамм чумной палочки встречался в Европе, пусть и только в восточной ее части. Ранее считалось, что классическая бубонная чума попала в Европу либо в XIV веке (эпидемия «Черной смерти», уничтожившая от трети до половины населения европейских стран), либо в VI веке нашей эры (Юстинианова чума).

Интересно, что срубники были индоевропейцами — первой известной группой людей, использовавших колесный транспорт и за счет этого быстро распространившихся по огромной территории Евразии. Возможно, их сверхвысокая мобильность стала важным фактором, способствовавшим распространению чумной палочки как в Европе, так и в Азии.

Вас заинтересует
Контейнеры для еды: что с ними не так
Николаев рассказал о борьбе с раком
В нацкалендарь войдет новая прививка
Звездный ведущий анонсировал скорую смерть
Наш мозг ленится, навешивает ярлыки и это нормально! Объясняет нейробиолог
Хроническую усталость нужно лечить отпуском. Лекарства не помогут
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
26
Отзывы
Читать дальше
Изольда Иванова
Как узнать, что ты беременна без теста в домашних условиях?
5
Беременность
Читать дальше
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
9
Аспирин
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
54
Болезни
Читать дальше
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
23
Вред от лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Отзывы
235 вопросов
373 ответа
Беременность
100 вопросов
130 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Аспирин
10 вопросов
26 ответов
Лекарства
257 вопросов
321 ответ
Болезни
199 вопросов
416 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
207 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
175 ответов
Аспирин
10 вопросов
26 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров