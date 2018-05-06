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Французские сыры смертельно опасны для здоровья

Свободная пресса
Фото: РИА "Новый День"

Во Франции дети отравились после употребления сыра Реблошон, который изготовлен из коровьего молока.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Роспотребнадзор, в результате инцидента в больницу попали 15 детей, один из них скончался.

В связи с этим местные власти запретили детям употреблять в пищу сырое молоко и сыры, не прошедшие дополнительной обработки.

Сыр Реблошон производится на сыроварне Шабер во французских Альпах. Вся продукция сыроварни была изъята.

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