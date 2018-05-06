В Самарской области нашли первый геном чумной палочки современного типа

Nature Communications сообщил о том, что генетиками был реконструирован древнейший геном чумной палочки, Yersinia pestis, извлеченный из останков захоронений, расположенных на территории современной Самарской области. Такая реконструкция помогла исследователям проанализировать морфологию геномов древней чумной палочки. Найденный геном Y. Pestis современного типа был проанализирован группой немецких ученых под руководством Йоханнеса Краузе из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка в Йене. ДНК чумной палочки был получен при исследовании останков людей срубной культуры, живших около 3,8 тысяч лет назад. Это показывает, что до сих пор ученый мир недооценивал древность чумы. До недавнего времени считалось, что древнейшая Y. pestis «современного типа» возникла 2,9 тысяч лет назад. Найденные на территории Самарской области древние захоронения особе интересовали представителей науки, поскольку располагались в зоне, являвшейся в период бронзового века «миграционным коридором», по которому происходило переселение народов из Азии и Европы. Обнаруженная исследователями чумная палочка Yersinia pestis может вызывать несколько разновидностей чумы, в том числе бубонную. История человеческого развития нашей эры знала три величайших пандемии чумы, которые характеризовались вспышками инфекции, убивавшей десятки миллионов человек. Современные научные данные говорят о том, что переносчиками чумной палочки были не столько крысиные блохи, как это долго считалось, - а в основном человеческие блохи и вши.

«Исследования древней ДНК показали, что люди болели чумой еще в древности, около пяти тысяч лет назад, но в то время бактерия была не очень вирулентна и еще не была способна заражать членистоногих. Возможно, инфекция передавалась от одного человека другому при прямом контакте», - сообщили авторы научного проекта.

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