Стартап из Японии придумал, как «оживить» виртуального помощника с помощью ИИ и дополненной реальности

Стартап Couger разрабатывает систему, которая с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна и дополненной реальности (AR) позволяет «оживить» электронного помощника. О разработке компании сообщило издание Nikkei Asian Review.

В компании создали систему Virtual Human Agent, пользователю которой предлагают взаимодействовать с программой, реализованной в виде девушки. Пользователь может попросить виртуального агента перейти с экрана компьютера на экран телефона, после чего виртуальный агент с помощью AR на экране смартфона оказывается в одном помещении с пользователем.

Сейчас система способна распознавать объекты в помещении, общаться с пользователем, а также включать и выключать свет в комнате. В будущем решение сможет определить чувства человека и его физическое состояние, предполагает издание.

По словам генерального директора Couger Ацуши Иши, его компания первой в мире объединила три технологии в одной системе. С 2014 года компания работает над интерфейсом Connectome, который должен создать «умное пространство», где будут объединены различные устройства и технологии. Virtual Human Agent — часть проекта Connectome.

В компании Couger работает не более 15 сотрудников. Значительная часть инженеров стартапа занимается разработкой игр. Однако компания также работает над технологиями искусственного интеллекта, блокчейна, а также над решениями в сфере интернета вещей и робототехники.

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