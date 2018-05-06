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Искусственный интеллект попросили создать фильм, а он сделал фильм ужасов

Trendymen
Фото: Trendymen

Судный день из «Терминатора» уже совсем близок. Искусственный интеллект развился настолько, что без лишних подсказок снял свой собственный фильм: придумал сюжет, написал сценарий и даже подобрал актеров. И все это всего за 48 часов.

Короткометражка Zone Out показывает борьбу ученого (ИИ выбрал на эту роль Томаса Миддлдитча из «Кремниевой долины») против жуткого вируса, меняющего лица. И это колоссальный ход для ИИ, понимающего все сложности анимации взятых из других картин актеров — одним махом из проблемы робот сделал главную фишку фильма.

Лица Миддлтича и его спутницы (Элизабет Грей) постоянно дрожат и меняются в кадре. Выглядит до жути подходящим сюжету, хотя по факту ИИ просто подогнал сюжет под существующие ресурсы.
Впервые работу ИИ представили на лондонском фестивале в 2016 году. Там же кто-то из журналистов спросил, чем «Джетсон» (это имя дали ИИ создатели) собирается заниматься дальше. Ответ, честно говоря, получился жутковатым (кроме того, ИИ еще и сам себя переименовал):

Поехали. Персонал разделен поездом машинного здания в поту. Никто не увидит твоего лица. Дети входят в печь, но свет все еще скользит по полу. Мир в смятении. Вечеринка идет с твоими сотрудниками. Меня зовут Бенджамин

Собственно, перед нами начало конца голливудского кинематографа. Искусственный интеллект по имени «Бенджамин» уже сейчас умеет делать фильм любого жанра всего за 48 часов. Более того, оператор может задать все параметры для фильма самостоятельно: хотите криминальный боевик, где антагонистом выступает Джонни Депп? Просто выставьте нужные параметры и запустите рендер.

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