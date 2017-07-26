Сначала был искусственный интеллект Джетсон (Jetson), сам себя назвавший Бенджамином, написал собственный научно-фантастический сценарий и назвал его Sunspring; базой данных, на которой он учился, послужила сотня реальных сценариев. Создатели Джетсона сняли по этому сценарию фильм, что-то вроде главной роли в нем сыграл Томас Миддлдитч из сериала “Кремниевая долина”. Реплики грамматически верны, одна из самых часто повторяемых реплик - “Я не понимаю, о чем ты говоришь”, игра актеров потрясает.

В этом году другому ИИ, самому себя назвавшему Бенджамином, дали подсказки - идеи диалогов, описания сцен, и замысел: человечеству угрожает искусственно созданный вирус, поражающий только беременных женщин. Затем Бенджамину “скормили” видеозаписи, на которых актеры Элизабет Грей (сериал “Любовники”), снова Томас Миддлдитч и комик Хемфри Кер читали монологи и изображали разные эмоции на хромакее. Кроме того, Бенджамин “посмотрел” кучу старых и новых фильмов. А потом за двое суток он… снял? Смонтировал? В общем, создал свое кино, Zone Out - черно-белую ретро-короткометражку в жанре научно-фантастического бессмысленного хоррора. Персонажи фильма двигаются и интонируют довольно естественно; немного отвлекает полное отсутствие смысла в их словах и намек на усы на лицах женских персонажей. В кадре, по рецепту великого Годара, есть девушка и пистолет, а также отделенная от тела женская голова на странной системе жизнеобеспечения и олдскульное чудовище.