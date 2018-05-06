Ученые научились снимать блокировку смартфона силой мысли

Ученые Школы инженерии и прикладных наук Университета Буффало научились использовать мозговые волны для разблокировки смартфонов. По их словам, данный метод идентификации является в разы более надежным и эффективным по сравнению с традиционными биометрическими сканерами.

Суть нового метода идентификации состоит в том, чтобы быстро показать пользователю серию изображений и, считав реакционные сигналы мозга, которые являются уникальными для каждого человека, установить личность владельца. В 95% случаев этот набор сигналов не меняется даже спустя несколько месяцев.

Сейчас, когда технология находится на ранней стадии разработки, для разблокировки смартфона силой мысли требуется внешняя гарнитура. Являясь по своей сути очень упрощенным аналогом электроэнцефалографа, она считывает формируемые мозгом сигналы, после чего снимает блокировку.

По словам Вэньяо Сюя, автора идеи, такой метод идентификации в перспективе может искоренить технологии распознавания лиц и считывания отпечатков пальцев из-за их несовершенства. Подделать мозговые волны, так же как сделать маску или воспроизвести отпечаток, просто немыслимо, говорит он.

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