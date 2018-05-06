Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
Власти Австралии и Нидерландов обвинили российскую сторону в крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает "Би-би-си".
Новость дополняется.
Вас заинтересует
Медики назвали самый опасный вкус электронных сигарет
Жители Подмосковья почти 4 млн раз записались на прием к врачу через Сеть с начала 2018 г
Ожирение в младенчестве разрушает всю дальнейшую жизнь человека
Лечим жировой гепатоз печени
Уникальные капсулы с живыми бактериями найдут рак кишечника
Безопасный отдых: профилактика деликатных инфекций
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Ульяна Семьянинова
Задайте ваш вопрос
Елена Григорьева
Анжелика Анищенко
Популярные темы
Задайте ваш вопрос