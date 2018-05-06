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Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе MH17

Газета.Ru
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters

Власти Австралии и Нидерландов обвинили российскую сторону в крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает "Би-би-си".

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