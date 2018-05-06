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Появление перхоти перестало быть загадкой

МедикФорум
Фото: МедикФорум

Откуда берется перхоть, больше не секрет. Ученые из Шанхайского университета провели исследование, в ходе которого и открыли истинную причину «снега» в волосах. Долгое время предполагалось, что перхоть является результатом активности грибка Malassezia, но китайские исследователи установили: это не так. Перхоть является порождением изменений в составе бактериального сообщества, обитающего на коже головы, - такое заключение в итоге было сделано научными специалистами. Ими была собрана группа людей разного возраста, от 18 до 60 лет. Часть добровольцев при этом много лет страдала от перхоти, тогда как остальные – нет. У всех испытуемых был взят соскоб со скальпа после того, как они два дня не мыли голову. Анализ собранного биоматериала позволил ученым установить связь между появлением перхоти и определенной пропорциональностью в количественном соотношении двух видов бактерий на коже головы.

«На поверхности кожи головы обитают бактерии двух родов – Propionibacterium и Staphylococcus. У здоровых людей преобладает первый вид микроорганизмов, а у людей с перхотью – второй», - достаточно четко объяснили авторы работы.

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