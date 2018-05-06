Учёные: полная чистота в доме грозит малышу смертельным недугом

Британские учёные обнаружили, что большинство случаев заболевания детей острым лимфобластным лейкозом обусловлено не только генетикой человека, но и условиями быта. Об этом рассказали исследователи из Института изучения рака, сообщает "MedicalXpress".

По данным специалистов, заболевание лейкозом идёт по следующему сценарию: у зародыша происходит генетическая мутация, формирующая предрасположенность ребёнка к данной болезни, и после рождения болезнь провоцируется из-за стерильности окружения.

Оказалось, что малыши-грязнули и те, кто контактирует с другими людьми в яслях и публичных местах, значительно меньше подвержены страшному недугу.

Кроме того, эта теория была подтверждена в лабораторных условиях на мышах. Грызуны, имеющие предрасположенность к лейкозу и выращенные в стерильности, были значительно чаще подвержены заболеванию, чем их сородичи, жившие в обычных условиях.

Профессор Мэл Грейвс, руководивший исследованием лейкоза, назвал это "парадоксальностью прогресса", поскольку в более развитых сообществах случаи заболеваемости встречаются гораздо чаще из-за недостаточной "тренировки" иммунитета.

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