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В чае нашли лекарство от рака

Lenta.ru
Фото: Lenta.ru

Ученые Университета в Суонси (Великобритания) использовали экстракт чая (Camellia sinensis) для создания квантовых точек — полупроводниковых наночастиц, которые поглощают и испускают излучение в зависимости от их размеров. Показано, что они препятствуют росту злокачественных опухолей легких, уничтожая до 80 процентов раковых клеток. Статья специалистов опубликована в журнале Applied Nano Materials. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что листья чая содержат обладающие биологической активностью вещества — полифенолы, витамины и антиоксиданты. Как показали специалисты, растение может быть использовано как материал для производства нетоксичных квантовых точек, поскольку полифенолы служат стабилизирующим агентом и способствуют образованию сферических частиц из солей металлов. Исследователи смешали экстракт чая с частицами сульфата кадмия и сульфида натрия, а полученный раствор инкубировали, добившись образования квантовых точек размером 2-5 нанометров.

На культурах клеточных тканей аденокарциномы легких было показано, что квантовые точки способны проникать внутрь раковых клеток, прочно связываться с ними и способствовать их уничтожению, приводя к уменьшению злокачественных новообразований на 80 процентов. Наночастицы также обладали антимикробной активностью, ингибируя рост болезнетворных микроорганизмов. Этот эффект обусловлен тем, что квантовые точки способствуют разрушительному для клетки окислительному взрыву, вызывая ускоренный синтез кислородных радикалов.

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