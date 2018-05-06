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Искусственный интеллект займется лечением рака

МедикФорум
Фото: МедикФорум

Глава Великобритании Тереза Мэй сегодня должна рассказать нации о том, каким образом искусственный интеллект будет спасать по 22 000 жизней в год от рака.

Ожидается, что это произойдет уже к 2033 году. К 2033 году технология искусственного интеллекта будет спасать по 22 000 жизней жителей Великобритании ежегодно. Об этом в понедельник должна заявить премьер-министр этой страны Тереза Мэй.

Развитие медицинских технологий приведет к более ранней диагностике злокачественных новообразований предстательной железы, яичников, легких или кишечника, по меньшей мере, у 50 000 человека в год. Кроме того, прогресс технологий также даст неизлечимым пациентам 5 дополнительных лет здоровой и независимой жизни уже через 15 лет.

Речь Терезы Мэй будет первой из целой серии официальных объявлений о том, как Фонд обязательного медицинского страхования Великобритании отметит свой 70-й день рождения. В честь этого юбилея фонд намерен интегрировать самые последние технологии, включая искусственный интеллект, которые должны позволить врачам получать самую подробную информацию о привычках и генах пациентов, что позволит более своевременно выявлять рак.

Следовательно, врачи общей практики смогут быстрее переправлять подозрительных пациентов для обследования узкоспециализированным специалистам онкологам. Тереза Мэй остро нуждается в каких-либо победах в глазах избирателей.

Она пришла к власти на волне торжества сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, но все переговоры, связанные с этим, проходят крайне неудачно. А сам Брекзит может спровоцировать тяжёлый экономический кризис. Для поднятия престижа в стране, как полагают многие эксперты, Мэй запустила историю с отравлением Сергея Скрипаля, а теперь пытается пропиариться на новых технологиях в здравоохранении.

Государственные больницы Англии и Уэльса в последние годы становятся мишенью для многочисленной критики из-за крайне неповоротливости врачей, постоянной нехватки коек и очень долгого, многомесячного ожидания пациентами плановых операций и обследований.

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