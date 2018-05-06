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Обнаружен метод восстановления моторных функций

Hi-News.ru
Фото: Hi-News.ru

Анализ нескольких десятков исследований и научных публикаций помог американским ученым выяснить эффективный метод восстановления работы конечностей после перенесенного инсульта. О своих выводах ученые поделились в журнале European Journal of Neurology.

Всего авторы работы проанализировали 29 исследований, в которых суммарно принял участие 351 постинсультный пациент, а также 152 здоровых добровольца. Выяснилось, что для восстановления работы конечностей после инсульта необходимо проводить неинвазивную микрополяризацию и магнитную стимуляцию моторных зон коры головного мозга. Кроме того, отмечают исследователи, такая стимуляция также способствует улучшению моторных навыков неосновной руки здоровых людей.

Перенесшие инсульт пациенты нередко испытывают трудности с функционированием конечностей, чаще всего рук. Реабилитация может помочь вернуть или частично восстановить нормальную работу конечностей, но только в течение первого полугода: по истечении этого периода вероятность успешного восстановления минимальна. Основным методом реабилитации до сих пор считается лечебная гимнастика, а также тренировка потерянных навыков мелкой моторики. Процесс восстановления, однако, может быть утомительным и сложным для пациента.

Другой метод, довольно многообещающий, — стимуляция коры больших полушарий. Сенсомоторные зоны головного мозга, отвечающие за обработку движений и осязаний, расположены в лобных долях вокруг центральной борозды. Будучи частью коры больших полушарий, эти зоны достаточно легко стимулировать: причем как с помощью внедряемых электродов, так и неинвазивно — при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) или же микрополяризации. При этом неинвазивная стимуляция — метод не самый точный: кора стимулируется через скальп, поэтому зачастую добиться можно только грубого, рефлективного моторного ответа.

Разумеется, для восстановления точных движений (необходимых, например, для письма или хватания предметов) стимуляция должна быть максимально точной; из-за этого задача неинвазивной стимуляции сводится к восстановлению базовых моторных навыков, а точные изучаются достаточно редко. Для того чтобы суммировать известные данные о применении неинвазивной стимуляции в реабилитации точных моторных навыков, ученые под руководством Авроры Тибо провели метаанализ исследований, посвященных применению неинвазивных методов стимуляции головного мозга для восстановления точных движений верхних конечностей у пациентов и их улучшения у здоровых людей в неосновной руке (в правой для левшей и левой для правшей).

Проанализировав данные, ученые выяснили, что ритмическая ТМС (рТМС — стимуляция короткими магнитными импульсами) эффективна в восстановлении функции конечностей постинсультных пациентов. Для здоровых участников были доступны исследования только с использованием микрополяризации: она оказалась эффективна как для них, так и для пациентов, проходящих реабилитацию.

Таким образом, методы неинвазивной стимуляции коры головного мозга могут быть эффективны для восстановления или улучшения функций конечностей. Авторы исследования надеются, что их результаты приведут к более частому использованию такого метода восстановления после инсульта на практике, а не только в рамках исследований.

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