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Уникальные 3D-структуры помогут в диагностике и лечении рака

ИД "Собеседник"
Фото: ИД "Собеседник"

Похожие на опухоль сферы помогут ученым открыть и разработать более «умные» лекарства от рака.

Хорошо известно, что рак представляет собой болезнь, которая развивается из-за мутаций в генах. По мере того, как ученые получают новую информацию об этих генах и тех белках, которые они кодируют, на свет появляются и более «умные» лекарства, нацеливаемые на них. Конечной целью процесса их разработки является появление у препарата способности остановить бесконтрольное размножение раковых клеток и заблокировать рост опухоли.

Ученые из The Scripps Research Institute в США сообщают об инновационном методе поиска новых лекарств от рака. Он будет использовать крошечные трехмерные шарообразные скопления клеток под названием сфероиды. Эти структуры можно применять для быстрого анализа сотен и даже тысяч компонентов за счёт технологии под названием скрининг высокой производительности. На деле с помощью этого подхода ученые уже идентифицировали одно потенциальное лекарство, нацеленное на важный при развитии рака ген.

Наиболее значительным в этом исследовании является тот факт, что ученые смогли использовать разновидность раковых клеток, являющихся физиологически более релевантными тем, что растут в теле человека. Обычно бо́льшую часть лекарств от рака испытывают на клетках, которые выращиваются прямо в пробирке. С помощью 3D-сфероидов удается воссоздавать те клеточные процессы, которые осуществляются в живых тканях.

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