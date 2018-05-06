Найдены ответственные за наследственность болезни Альцгеймера гены

Исследователи выявили три новых гена, которые отвечают за развитие и наследственность болезни Альцгеймера. О новом исследовании сообщил портал medicalxpress.com

На сегодняшний момент не существует лечения, которое могло бы замедлить или остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, но наше исследование может изменить данную ситуацию

Риккардо Мариони исследователь из Эдинбургского университета

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Эдинбургского университета (Шотландия) и университета Квинсленда (Австралия) провела генетический анализ более 300 тысяч человек с разной наследственностью.

Полученные результаты эксперты объединили с данными проведенного ранее генетического исследования с участием 70 тысяч человек. У некоторых участников была зафиксирована болезнь Альцгеймера.

В результате полного анализа данных всех пациентов ученые обнаружили три новых гена, которые отвечают за наследственность болезни Альцгеймера.

Исследователи заявили, что сейчас они сравнивают генетические данные пациентов и информацию об их образе жизни. По мнению экспертов, этот анализ даст более полную и персонализированную картину риска развития болезни Альцгеймера.

Американские ученые выяснили, что на развитие болезни Альцгеймера влияет количество эпигенетических ферментов (преобразующих наследственную информацию гена в белок). Исследователи определили, что повышенный уровень фермента HDAC2, отвечающего за память человека, способствует развитию распространенной формы деменции. Выяснилось, что при большом количестве данного фермента мозг человека испытывает проблемы с нейропластичностью