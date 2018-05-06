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Ортопеды челябинской областной больницы освоили оксфордскую методику

Уральский меридиан
Фото: Уральский меридиан

В челябинской областной клинической больнице освоили оксфордскую технологию восстановления коленного сустава. С ее внедрением каждый десятый челябинец, у которого есть проблемы с коленями (боль, дискомфорт или ограниченные функции сгибания) не будет нуждаться в замене всего сустава.

«Эта операция не требует тиражирования. Сначала нужно отработать технологию, разработать маршрутизацию и уже тогда распространять методику дальше. Пока таких вмешательств требуется немного – около 10 процентов от общего числа обратившихся за помощью», – заявил заведующий отделением травматологии ЧОКБ Леонид Полляк.

В отделении травматологии главной клиники Южного Урала состоялся двухдневный мастер-класс, который провел Макс Гиббонс, доктор медицины из Оксфорда (Великобритания).

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