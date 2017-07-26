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Ученые: Статины для снижения холестерина повышают риск развития диабета

МедикФорум
Фото: МедикФорум

Препарат, назначающийся пациентам для снижения уровня производимого печенью холестерина, вызывает некоторые генетические мутации. Подобные особенности воздействия статинов на организм грозят человеку развитием диабета.

Многочисленными научными экспериментами доказана высокая эффективность препарата в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний и снижении смертности от них, а также в борьбе с высоким давлением и опасными последствиями гипертонии. Однако статины, как показало одно из последних исследований группы американских ученых, возглавляемой Джошуа Денни, доктором медицинских наук, становятся причиной развития диабета второго типа. Иными словами, принимая препарат для профилактики сердечных недугов и снижения уровня холестерина, продуцируемого печенью, человек рискует получить еще одно серьезное заболевание.

Такой вывод сделан после анализа медицинских показателей по порядка 68000 пациентов возрастом от 30 до 90 лет, у которых на момент исследования симптомов диабета не наблюдалось, но все они проходили терапию от гипертонии, а данный фактор автоматически относит их в категорию риска развития этой болезни. Участников эксперимента разделили в зависимости от применения статина и наблюдали за их здоровьем на протяжении шести лет. Анализируя данные, специалисты установили взаимосвязь между использованием препарата и возникновением диабета второго типа. У не принимавших статины пациентов, даже учитывая другие факторы риска, заболевание не проявлялось.

Кроме того, выяснилось, что лекарство для снижения холестерина, опасно для людей, перенесших сердечный приступ. Статины способствуют генетическим мутациям в организме, вызывающим проблемы с сосудами и сердцем, даже при отсутствии к тому других предпосылок. Джошуа Денни считает, что медики должны найти более эффективный способ определять дозировку данного препарата.

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