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В ДРК подтвердили три новых случая заражения Эболой

РИА Новости
Фото: Реальное время

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Три новых случая заболевания лихорадкой Эбола подтверждены в городе Вангата в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго (ДРК), сообщается в отчете министерства здравоохранения ДРК, опубликованном в Twitter главы ведомства Оли Илунги.

Ранее сообщалось о 14 подтвержденных случаях заражения вирусом.

По данным отчета, три предполагаемых случая заболевания лихорадкой дали положительный результат на наличие вируса Эбола.

Как сообщается в документе, всего на данный момент зарегистрированы 43 случая заражения Эболой, 17 из них подтверждены клинически, 21 возможен и 5 случаев подозрения на вирус.

Об очередной вспышке заболевания в ДРК было объявлено 8 мая. Эбола является эндемичным вирусом в Демократической Республике Конго. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в 2017 году. Нынешняя эпидемия — уже девятая по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

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