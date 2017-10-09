В Африке ВОЗ начала массовую вакцинацию против холеры

ЖЕНЕВА, 7 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке, которая затронет свыше 2 миллионов человек, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Кампания пройдет в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии и завершится в середине июня. Осуществлять вакцинацию будут министерства здравоохранения стран при поддержке ВОЗ.

"Оральные вакцины являются ключом к борьбе против холеры. Но нам необходимо сделать много других вещей, чтобы обезопасить людей. ВОЗ и партнеры спасают жизни каждый день, улучшая доступ к чистой воде и санитарии, возводя лечебные центры, доставляя помощь, осуществляя надзор за общественным здравоохранением, проводя тренинги для медицинского персонала и работая с коммунами по предотвращению распространения заболеваний", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в регионе Африки к югу от Сахары как минимум в 12 районах и странах в настоящий момент идет активное распространение холеры.

Как ожидается, к Нигерии будет роздано 1,2 миллиона доз лекарства, которые помогут защитить порядка 600 тысяч человек. В Малави – 1 миллион доз для 500 тысяч человек, в Уганде 360 тысяч доз, в Замбии 667,1 тысячи доз, в Южном Судане — 113,8 тысячи доз для превентивной вакцинации перед сезоном дождей.

Вопросы борьбы с холерой и предотвращения распространения этого заболевания будут обсуждаться в ходе 71-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается 20 мая в Женеве.