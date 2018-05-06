События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 мая
Фото: Прайм
Международные события
Российские события
Вас заинтересует
Ученые: как угадать свою продолжительность жизни
Ученые развеяли главный миф о пользе завтрака
Ученые испытали первое лекарство от алкоголизма
На Дону развивается сеть межрегиональных сосудистых центров
Юмористы меньше живут и чаще болеют
Красноярские ученые объяснили, как избежать давки на стадионах
Популярные вопросы
Екатерина Генриховна
Юрий Перчуляк
Задайте ваш вопрос
Елена Григорьева
Анжелика Анищенко