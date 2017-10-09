Погода 9 мая порадует москвичей
Фото: ТВ Центр
Во вторник в городе - очень тепло, на 4 градуса теплее климатической нормы. В среду будет прохладнее, но по-прежнему комфортно. Ветер - слабый, северо-восточный. А ещё много солнца, которое лишь изредка будут закрывать облака.
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