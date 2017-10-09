 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Погода 9 мая порадует москвичей

ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

Во вторник в городе - очень тепло, на 4 градуса теплее климатической нормы. В среду будет прохладнее, но по-прежнему комфортно. Ветер - слабый, северо-восточный. А ещё много солнца, которое лишь изредка будут закрывать облака.

Вас заинтересует
Названы лучшие и худшие продукты для печени
Антипсихотики во время беременности грозят развитием диабета
5 основных причин вздутия живота
Калининградцам предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови
Алкоголь убивает
Исследователи рассказали, сколько яиц можно употреблять диабетикам
Популярные вопросы
Юрий Перчуляк
Шум в ушах
8
Аспирин
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
1
Отзывы
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
50
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
22
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
15
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Аспирин
10 вопросов
25 ответов
Отзывы
235 вопросов
346 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Болезни
198 вопросов
412 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
205 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
174 ответа
Беременность
100 вопросов
126 ответов
Лекарства
256 вопросов
321 ответ
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров