Человеческую кожу научились печатать на принтере

Исследователи из Канады представили технологию, позволяющую за считанные минуты восстановить поврежденный кожный покров. Детищем канадских разработчиков из Университета Торонто стал сверхбыстрый и компактный 3D-принтер, предназначенный для помощи в регенерации человеческой кожи. Девайс получил название U of T bioprinter.

«Этот мини-принтер за пару минут может залечить серьезный ожог, залатав его биоматериалом», - рассказали ученые в публикации Engadget.

Особенность работы устройства такова. В принтер помещается биоматериал, который приобретает вид лоскутов кожи. При необходимости их накладывают на поврежденные участки человеческого тела. По словам ученых, такая кожа хорошо адаптируется к организму и со временем раны затягиваются. Подобная технология фактически избавляет от необходимости поиска доноров кожи для пострадавших людей. Новый принтер успешно прошел апробацию на подопытных свиньях. Ученые заявили, что девайс способен настраиваться под разные степени ожогов. Исследователи надеются протестировать ноу-хау на людях, при этом представители науки планируют добиться того, чтобы принтер мог производить более широкие кожные «заплатки». Ранее МедикФорум писал о том, какими средствами по мнению врачей не стоит лечить ожоги.